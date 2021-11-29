Уроженец Казани в составе команды по CS:GO выиграл 225 тысяч долларов

Триумф в турнире стал для NaVi седьмой победой в 2021 году. Фото: скриншот из видео

Уроженец Казани Денис electronic Шарипов выиграл киберспортивный турнир BLAST Premier fall final. Он сыграл в составе команда NaVi по Counter-Strike: Global Offensive. В гонке по киберспорту NaVi стала обладателем 225 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Триумф в турнире стал для NaVi седьмой победой в 2021 году.

В финальном поединке команда соперничала с французской Team Vitality на карте Nuke. На ней коллектив из СНГ ранее выигрывал 20 раз подряд. NaVi одержала победу со счетом 2:1 по картам.