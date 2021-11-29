В Набережных Челнах мужчина ударил собутыльника сначала кирпичом, а после - ножом

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую пятницу, 26 ноября, в квартире одного из домов по улице Джалиля в Набережных Челнах было обнаружено тело 50-летнего мужчины с травмами головы и ножевым ранением груди. По подозрению в убийстве человека был задержан 35-летний житель Октябрьского, более года находившийся в федеральном розыске за кражи и грабежи.

Следствие установили, что подозреваемый познакомился с потерпевшим на автовокзале, после чего отправился к нему в квартиру, где они несколько дней выпивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого кирпичом по голове, а после – ножом в грудь.

«После этого он (подозреваемый – ред.) вышел на улицу, познакомился с другим мужчиной и пошел к нему распивать спиртные напитки. Затем он также набросился на него с ножом, ранил в руку и ногу и скрылся. При этом похитил из тамбура два самоката и в итоге был задержан соседом потерпевшего», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело. Заметим, что ранее подозреваемый девять раз привлекался к уголовной ответственности.