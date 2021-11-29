Глава одного из предприятий Татарстана задолжал более 459 миллионов рублей налогов

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что 38-летний гендиректор «Химбурсервиса» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 459 миллионов рублей. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в 2016-2021 г.г., обвиняемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.