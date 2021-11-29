За выходные в общественном транспорте Казани выявлено 150 пассажиров без QR-кодов

В трамваях и троллейбусах выявлены 57 нарушителей, а в метро - 93 Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Перевозчики Казани отмечают затишье в первые выходные после введения QR-кодов в общественном транспорте. По сообщению «Метроэлектротранса», за два в салонах трамваев, троллейбусов и метро выявлено 150 непривитых пассажиров без медотвода.

В первых двух видах транспорта в минувшие выходные обнаружено 57 нарушителей. А в метрополитене столицы Татарстана таковых нашлось 93.

На предприятии отметили, что конфликтных ситуаций не возникало. Сотрудников полиции также привлекать не пришлось.