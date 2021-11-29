Приставы Казани выселили на улицу сироту и двух ее детей

Своей квартиру у женщины нет, хотя после совершеннолетия ей должны были ее предоставить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Казани Ольга Гусева пожаловалась на то, что приставы выселили ее и двух ее несовершеннолетних детей – 17 и 1,5 лет – из малосемейки, где получила временное жилье.Своей квартиру у женщины нет, хотя после совершеннолетия ей, как сироте, должны были ее предоставить. Причина этого в том, что тогда еще молодая девушка не встала на льготную очередь.

Ольга рассказывает, что отсидела пару лет в тюрьме за превышение пределов необходимой самообороны. За это время у нее накопился долг за коммуналку в 200 тысяч рублей. Он и стал причиной того, что приставы выставили мать и детей на улицу.