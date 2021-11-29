Переплавка снега в Казани обойдется в 125 миллионов рублей

Утилизация будет проводиться в стационарных снегоплавительных пунктах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани на переплавку снега намерены потратить 125 миллионов рублей. Тендер на такую сумму появился на сайте госзакупок.

По плану, переплавке будет подлежать 615 тысяч тонн осадков. Талую воду отведут в коллектор городской канализации.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани будет собрано ориентировочно 325 тысяч тонн снега. В Советском районе этот показатель составляет 105 тысяч тонн. В Кировском и Московском районах на переплавку соберут 100 тысяч тонн, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском – 85 тысяч тонн снега.