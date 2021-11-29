В столице Татарстана планируют демонтаж первого железобетонного моста через Казанку

В настоящее время мост находится в аварийном состоянии, восстановить его невозможно. Фото: телеграм-канал "Архитектурасы"

Руководство Казани намерено демонтировать «Горбатый мост» 1930 года постройки. Первый железобетонный мост через Казанку планируют воссоздать, передает телеграм-канал «Архитектурасы» со ссылкой на исполком города.

Объект соединяет Ягодную и Адмиралтейскую слободы Казани. Движение пешеходов на нем было закрыто 11 лет назад. В настоящее время мост находится в аварийном состоянии, восстановить его невозможно.

Однако у строения есть охранный статус исторически ценного градоформирующего объекта. В связи с этим его нельзя просто так разрушить. Власти города хотят разобрать мост и воссоздать его в первоначальном облике из аналогичных материалов.