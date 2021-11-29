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Общество29 ноября 2021 5:08

В Казани водитель автобуса получил в грудь «розочкой» от агрессивных пассажиров

Нападение произошло на маршруте №43
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Инцидент произошел на улице Техническая

Инцидент произошел на улице Техническая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в Казани совершено нападение на водителя автобуса маршрута №43. Сотрудника транспортной службы ударили в грудь разбитой бутылкой, сообщает «Татарстан24».

По предварительным данным, молодые люди около двадцати лет не стали оплачивать проезд и начали приставать к пассажирам. Кондуктор не смог их успокоить, ему решил помочь водитель автобуса.

На улице Техническая он вывел парней из транспорта. Один из них разбил бутылку и ударил водителя. Хулиганы быстро скрылись с места. Теперь их ищут сотрудники полиции.

Прибывшие медики оказали водителю автобуса первую помощь. Мужчина не получил серьёзных ранений.