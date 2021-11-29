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Общество29 ноября 2021 4:47

В Минздраве Татарстана опровергли информацию о дефиците лекарств для лечения COVID-19

По словам главы ведомства, в регионе их хватит до конца года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В государственных и частных аптеках региона прошли рейды с представителями Росздравнадзора - дефицит не выявлен

В государственных и частных аптеках региона прошли рейды с представителями Росздравнадзора - дефицит не выявлен

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков не подтвердил информацию о возможной нехватке лекарств в аптеках для амбулаторного лечения коронавируса. Он заверил, что риск дефицита отсутствует, передает ТАСС.

Ранее в Росздравнадзор поступало обращение от Общественной потребительской инициативы. В нем отмечалось о возможной нехватке лекарств из-за перебоев с поставками. В список регионов страны включили в том числе Татарстан.

Однако Марат Садыков заявил, что в государственных и частных аптеках региона прошли рейды с представителями Росздравнадзора. Дефицит не выявлен. Для закупки лекарств на амбулаторное лечение ОРВИ и коронавирусной инфекции освоены деньги, выделенные из федерального и регионального бюджета. Аптеки обеспечены соответствующим товаром до конца 2021 года.