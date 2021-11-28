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Здоровье28 ноября 2021 16:43

В Татарстане подтвердили еще 10 смертей от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали шесть женщин и четверо мужчин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Таким образом, в Татарстане число летальных исходов коронавируса достигло 1 240.

Таким образом, в Татарстане число летальных исходов коронавируса достигло 1 240.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике подтвердились 10 новых смертей от коронавируса, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 76-ти, 53-х, 70-ти, 89-ти, 85-ит и 67-ми летние женщины, а также 87-ми, 83-х, 68-ми и 46-ти летние мужчины.

Таким образом, в Татарстане число летальных исходов коронавируса достигло 1 240.