Турпоток в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» несмотря на пандемию вырос на 25%

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свияжске и татарстанском Чистополе наблюдается приток туристов. При этом, по словам директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, турпоток стал больше даже по сравнению с допандемийным 2019 годом – он вырос на 25%.

По подсчетам же директора Чистопольского государственного музея-заповедника Александра Печенкина, за этот неполный год его заведение приняло уже около 60 тысяч, когда как в том же 2019-ом, то есть до коронавируса, в целом было принято порядка 61 тысячи посетителей.

Отмечают рост турпотока и в Болгарском музее-заповеднике. Его за 10,5 месяцев 2021 года успели посетить более 400 тысяч человек. В прошлом же году это было всего чуть более 170 тысяч человек. Сообщает ТАСС.