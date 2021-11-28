Жителя Чебоксар, освободившегося из колонии этой весной, будут судить за попытку изнасилования около «Байконура»

Жертва нападения отчаянно отбивалась и смогла убежать. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «покушение на изнасилование» и «кража». Расследование уже завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей, - также отметили в ведомстве.

Просидевший в колониях более 20 лет, в том числе и за изнасилования, мужчина в последний раз вышел на свободу этой весной. А уже летом совершил очередное преступление. Так, по версии следствия, ночью в Чебоксарах около микрорайона «Байконур» в лесопосадке злоумышленник по пьяни напал на незнакомую 21-летнюю девушку. Он затащил свою жертву в кусты, где сорвал с нее одежду и, угрожая убийством, попытался изнасиловать. Но девушка начала отчаянно отбиваться всем что попало под руки. Ей удалось вырваться, но в ходе борьбы с нападавшим она выронила свой мобильный телефон. Его-то и забрал злоумышленник. Вскоре полицейские вычислили его и задержали.