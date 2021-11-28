Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем матери: Никогда не расстраивайте их!

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Фото: president.tatarstan.ru

День матери как праздник в России был учреждено в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году праздник пришелся на 28 число последнего осеннего месяца. Жителей Татарстана с ним поздравил президент республики Рустам Минниханов.

- Сегодня День матери. Обязательно позвоните своим мамам, поздравьте их и никогда не расстраивайте! – написал глава региона в своем инстаграме.

Там же на татарском языке Минниханов пожелал всем матерям долгих лет, здоровья и заботы от их детей.