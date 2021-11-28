Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане и сильной гололедице

Согласно прогнозам, ненастье не обойдет стороною и Казань. Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная уже с 18.00 28 ноября и до 18.00 29 ноября в республике, а также, в частности, в Казани, местами ожидаются гололед, туман, а на отдельных участках дорог сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Отметим, что в грядущий понедельник в регионе температура воздуха днем прогнозируется в пределах от 0 до +3 градусов. Далее же – во вторник, 30 ноября, в Татарстан придут дождь и мокрый снег, также ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с и местами метель. При этом столбики термометров днем могут подняться до отметки в +5.

В среду, 1 декабря, улучшения погоды ждать не стоит. Все так же будет идти мокрый снег с дождем и местами метель. Сильный ветер так же останется. На дорогах местами гололедица.