С 1 декабря в Ульяновской области в торговые центры начнут пускать без QR-кода

При этом обязательным остается соблюдение масочного режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских решил смягчить в регионе некоторые коронавирусные ограничения. Он уже внес соответствующие изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности. Поводом для этого стала тенденция к стабилизации эпидситуации в регионе.

- Снижается количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении — в настоящее время это около 9,5 тысяч человек. За последний месяц темпы прививочной кампании выросли в четыре раза, - отметили в пресс-службе правительства области.

Итак, с 1 декабря в регионе людей без QR-кода начнут пускать в торговые и торгово-развлекательные центры. Но при этом для них вводится «комендантский час» - вход разрешен только с понедельника по пятницу и только с 8.00 до 15.00.

Кроме того, без QR-кода можно будет заселиться в гостиницу или хостел. Но он нужен будет, наравне с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном коронавирусе за последние полгода, при посещении ресторанов, которые находятся в гостиницах и хостелах.

В целом послабления с 1 декабря послабления предусмотрены для всего общепита. Так, залы кафе и ресторанов разрешат заполнять на 100%. Также в свою очередь кинотеатры можно будет заполнять на 70%. А детям в возрасте от 14 до 18 лет смогут посещать театры без сопровождения взрослых.