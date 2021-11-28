Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил иудеев с праздником Ханука

В 2021 году этот праздник начинают отмечать с 28 ноября. Фото: metshin.ru

28 ноября мэр Казани Ильсур Метшин поздравил иудеев с началом празднования Хануки.

- Дорогие казанцы! Искренне поздравляю всех иудеев Казани с праздником света – Ханука! Этот замечательный праздник с многовековой историей символизирует стремление к свободе, сохранению национальной идентичности, нравственных идеалов, пробуждает теплые чувства, дарит надежду и вдохновляет на добрые дела. Бережно соблюдаемая традиция зажжения ханукальных огней в честь произошедшего более двух тысяч лет назад освобождения Иерусалимского храма и чуда при его освящении передается верующими из поколения в поколение и является важной частью российской и мировой культуры, – говорится в официальном обращении градоначальника.

Отметим, что Ханука отмечается в течении восьми дней. В 2021 году праздник пришелся на период с 28 ноября до 6 декабря.