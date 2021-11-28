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Общество28 ноября 2021 8:30

В Авиастроительном районе Казани в воздухе нашли превышение ПДК формальдегида

Его зафиксировала станция Гидрометцентра Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Данные были получены в период с 13.00 25 ноября до 7.00 26 ноября.

Данные были получены в период с 13.00 25 ноября до 7.00 26 ноября.

Фото: Илья СТРЕБКОВ

Замеры, которые с 13.00 25 ноября до 7.00 26 ноября произвела станция Гидрометцентра Татарстана, расположенная в районе перекрестка улиц Побежимова и Ленинградская, выявили в воздухе превышение. Речь идет о повышенном содержании в воздухе формальдегида. Так, в Авиастроительном районе Казани было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этого вещества – до 0,088 мг на кубометр. Отметим, что норма – это 0,05 мг на кубометр.