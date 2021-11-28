В Чувашии супруги-пенсионеры сгорели на пожаре вместе со своим домом

Для установления причины возгорания была назначена судебная экспертиза. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в деревне Новое Шутнерово Козловского района произошел вечером 26 ноября. Там загорелся деревянный частный дом и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки. Здание от огня отстоять не удалось – все сгорело дотла. На месте пожара были найдены останки тел 78-летнего пенсионера и его 68-летней супруги. По данному факту начата доследственная проверка.

- По предварительным данным следствия причиной смерти людей стало отравление продуктами горения. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Причину же возникновения самого пожара еще предстоит установить. Для этого была назначена судебная экспертиза.