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Общество27 ноября 2021 12:51

В Казани суд не стал арестовывать подпольного цеховщика, добавившего метанол в «незамерзайку», которой отравились студенты

Слушание об избрании меры пресечения мужчине прошло в Советском районной суде
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Мужчина был задержан накануне.

Мужчина был задержан накануне.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Советский районный суд Казани не стал избирать меру пресечения владельцу подпольного цеха, добавившего метанол в «незамерзайку», которой отравились 15 студентов. Мужчина был задержан и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», накануне.

Напомним, молодые люди отмечали день рождения в одном из коттеджей поселка Салмачи, перепутали стеклоомывающую жидкость с суррогатным алкоголем и, добавив в нее ароматизаторы, выпили. Одна из пострадавших скончалась, остальные уже выписаны из больниц.