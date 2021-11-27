В Казани суд не стал арестовывать подпольного цеховщика, добавившего метанол в «незамерзайку», которой отравились студенты

Мужчина был задержан накануне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Советский районный суд Казани не стал избирать меру пресечения владельцу подпольного цеха, добавившего метанол в «незамерзайку», которой отравились 15 студентов. Мужчина был задержан и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», накануне.

Напомним, молодые люди отмечали день рождения в одном из коттеджей поселка Салмачи, перепутали стеклоомывающую жидкость с суррогатным алкоголем и, добавив в нее ароматизаторы, выпили. Одна из пострадавших скончалась, остальные уже выписаны из больниц.