В Чистопольском районе утонул рыбак

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Утром в субботу, 27 ноября, на реке Кама у поселка Болдырь в Чистопольском районе рыбак провалился под лед. На место оперативно прибыл ближайший временный спасательный пост.

Около 13:30 водолазы достали тело 66-летнего мужчины, которое находилось на глубине 3 метров в 30 метрах от берега.

«Причина происшествия - нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах», - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана