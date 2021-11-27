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Происшествия27 ноября 2021 10:42

В Чебоксарах оштрафовали мужчину, которого сбил автомобиль

Дело в том, что он решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло вечером 26 ноября на Московском проспекте. Фото: скриншот

ДТП произошло вечером 26 ноября на Московском проспекте. Фото: скриншот

Около 20:17 в пятницу, 26 ноября, на Московском проспекте в Чебоксарах автомобиль Dodge сбил 37-летнего мужчину, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. После наезда водитель иномарки вызвал на место автоинспекторов, которые оштрафовали пешехода, чудом избежавшего травм, за создание помех в движении транспортных средств.

«Одним протоколом пешеход не отделался. В отделе полиции, куда он был доставлен, на него составили материал за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - сообщают в УМВД РФ по городу.