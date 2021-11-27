В Ульяновской области рыбак угрожал убить мужчину, вынувшего из реки его сеть

Инцидент произошел на берегу реки Сура. Фото: Павел КЛОКОВ

65-летний житель села Засарье Сурского района обратился в полицию с заявлением об угрозе убийством. Мужчина рассказал, что проходил по берегу реки Сура, когда увидел рыболовную сеть, которую решил вынуть. Хозяин сетей, в свою очередь, ударил пенсионера по улицу, после чего взял его трость и, угрожая убить, нанес еще один удар.

Когда злоумышленник ушел, пострадавший позвонил в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Также, по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов органами предварительного расследования МО МВД России "Карсунский" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщают в пресс-службе МВД Ульяновской области.