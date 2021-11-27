Житель Чебоксар не открывал дверь участковому, потому что ему запретили мошенники

Возбуждено уголовное дело. Фото: Тимур ХАНОВ

Накануне в отдел полиции №5 в Чебоксарах обратился 37-летний местный житель. Мужчина написал заявление о мошенничестве и рассказал, что неизвестные обманули его более чем на два миллиона рублей. Со слов горожанина, ему позвонила «сотрудник банка" и заявила, что злоумышленники хотят оформить на него кредиты, после чего в разговор включился «сотрудник правоохранительных органов».

«При этом, звонок поступил с номера в действительности принадлежащего сотруднику правоохранительной структуры. Напомним, что преступники зачастую используют программу подмены номеров, благодаря которой можно осуществить звонок так, что у второго абонента на экране высветится абсолютно любая комбинация цифр», - замечают в пресс-службе МВД по Чувашии.

Когда мошенники попросили мужчину самому оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет», он согласился. Однако в процессе у него возникли сомнения. Тогда горожанин сообщил о происходящем в полицию.

«Но преступники убедили его в своей правоте, и когда участковый уполномоченный полиции пришел по поступившему сообщению, стоматолог не открыл ему дверь, так как аферисты запретили это делать. О том, что в действительности общался с мошенниками, мужчина узнал лишь после того, как более двух миллионов рублей были перечислены на счет злоумышленников», - замечают правоохранители.

Возбуждено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.