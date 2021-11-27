Непривитый преподаватель из Набережных Челнов подал в суд после отстранения от работы

Рассмотрение дела назначено на 21 декабря текущего года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Преподаватель одного из техникумов Набережных Челнов подал в суд на руководство после того, как его отстранили от работы, объяснив это отсутствием у него прививки от COVID-19. Мужчина требует вернуть его в учебное учреждение и выплатить зарплаты за время его отсутствия там.

«Истец не согласен с вынесенным в отношении него приказом и мотивирует свою позицию тем, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам, а в соответствии с нормами международного права никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам», - говорят в пресс-службе суда.

Преподаватель уверяют, что российские вакцины от вируса не прошли всех нужных фаз клинических испытаний, а привиться иностранным препаратом ему не дают.

Рассмотрение дела назначено на 21 декабря текущего года.