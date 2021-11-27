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Общество27 ноября 2021 8:49

Из-за глобального потепления в Татарстане могут начать зимовать огари и гоголи

Зимы в регионе становятся все более мягкими и птицам легче пережить этот период
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в регионе зимуют около 30 видов птиц, в том числе 5-6 перелетных видов.

Сейчас в регионе зимуют около 30 видов птиц, в том числе 5-6 перелетных видов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за глобального потепления с каждым годом в Татарстане остаются зимовать все больше птиц. Через несколько лет постоянными жителями озер и рек республики могут стать огари и гоголи, считает завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Это происходит потому, что зимы стали более мягкими и птицам легче пережить этот период. Зачем тратить энергию, лететь куда-то за тысячу километров, когда можно спокойно прокормиться в течение теперь уже более короткого холодного периода?» — заявил специалист ИА «Татар-информ».

Сейчас в регионе зимуют около 30 видов птиц, в том числе 5-6 перелетных видов.