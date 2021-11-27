Из-за глобального потепления в Татарстане могут начать зимовать огари и гоголи

Сейчас в регионе зимуют около 30 видов птиц, в том числе 5-6 перелетных видов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за глобального потепления с каждым годом в Татарстане остаются зимовать все больше птиц. Через несколько лет постоянными жителями озер и рек республики могут стать огари и гоголи, считает завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Это происходит потому, что зимы стали более мягкими и птицам легче пережить этот период. Зачем тратить энергию, лететь куда-то за тысячу километров, когда можно спокойно прокормиться в течение теперь уже более короткого холодного периода?» — заявил специалист ИА «Татар-информ».

Сейчас в регионе зимуют около 30 видов птиц, в том числе 5-6 перелетных видов.