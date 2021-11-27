В КАИ имени Туполева спроектировали аппарат для межконтинентальных полетов

От конкурентов аппарат среди прочего должен отличаться меньшим временем взлета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева спроектировали и решили запатентовать сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере. Соответствующая заявка опубликована на сайте Роспатента.

По задумке ученых, их разработка будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока, к которому закрепят два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа.

От конкурентов аппарат среди прочего должен отличаться меньшим временем взлета.