Число летальных случаев COVID-19 в Татарстане выросло до 1 223

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, замечают в Минздраве республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстан сообщил еще о восьми летальных случаях COVID-19. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте от 67 до 73 лет и пять женщин в возрасте от 69 до 90 лет.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован", - замечают в ведомстве.

Таким образом, по данным на 26 ноября, в республике скончались 1 223 зараженных вирусом человека.