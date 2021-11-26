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Здоровье26 ноября 2021 19:49

Число летальных случаев COVID-19 в Татарстане выросло до 1 223

О восьми последних смертях стало известно 23 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, замечают в Минздраве республики.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, замечают в Минздраве республики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстан сообщил еще о восьми летальных случаях COVID-19. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте от 67 до 73 лет и пять женщин в возрасте от 69 до 90 лет.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован", - замечают в ведомстве.

Таким образом, по данным на 26 ноября, в республике скончались 1 223 зараженных вирусом человека.