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Общество26 ноября 2021 15:58

В Казани оштрафовали восьмерых участников митинга против QR-кодов

Еще четыре административных дела будут рассмотрены судом позже
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Один человек признан виновным в проведении несогласованного мероприятия, семеро – в нарушении порядка проведения митинга.

Один человек признан виновным в проведении несогласованного мероприятия, семеро – в нарушении порядка проведения митинга.

Фото: Сергей Грачёв

В пятницу, 26 ноября, Вахитовский районный суд Казани оштрафовал восьмерых участников несанкционированного митинга против системы QR-кодов. Напомним, акция прошла накануне у стен городской мэрии.

Один человек признан виновным в проведении несогласованного мероприятия, семеро – в нарушении порядка проведения митинга. Двое оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, шестеро – на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба суда.

Еще четыре административных дела, заведенных на участников акции, будут рассмотрены позже.