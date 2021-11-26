В Казани оштрафовали восьмерых участников митинга против QR-кодов

Один человек признан виновным в проведении несогласованного мероприятия, семеро – в нарушении порядка проведения митинга. Фото: Сергей Грачёв

В пятницу, 26 ноября, Вахитовский районный суд Казани оштрафовал восьмерых участников несанкционированного митинга против системы QR-кодов. Напомним, акция прошла накануне у стен городской мэрии.

Один человек признан виновным в проведении несогласованного мероприятия, семеро – в нарушении порядка проведения митинга. Двое оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, шестеро – на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба суда.

Еще четыре административных дела, заведенных на участников акции, будут рассмотрены позже.