В Татарстане нет запрета на посещение родителями утренников в детсадах – Минобразования региона

При посещении праздничных мероприятий жителей республики просят соблюдать антиковидные меры.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Минобразования Татарстана заявили, что в республике нет запрета на посещение родителями утренников в детских садах. Решения о проведения мероприятий с их участием принимаются заведующими каждого конкретного учреждения.
«Посещение детских утренников родителями возможно при условии соблюдения санитарных требований - термометрии на входе, обработку рук антисептиками, использование маски», - напомнили в ведомстве.