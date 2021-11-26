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Общество26 ноября 2021 15:29

В Татарстане нет запрета на посещение родителями утренников в детсадах – Минобразования региона

Решение по этому вопросу принимает администрация каждого конкретного учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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При посещении праздничных мероприятий жителей республики просят соблюдать антиковидные меры.

При посещении праздничных мероприятий жителей республики просят соблюдать антиковидные меры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минобразования Татарстана заявили, что в республике нет запрета на посещение родителями утренников в детских садах. Решения о проведения мероприятий с их участием принимаются заведующими каждого конкретного учреждения.

«Посещение детских утренников родителями возможно при условии соблюдения санитарных требований - термометрии на входе, обработку рук антисептиками, использование маски», - напомнили в ведомстве.