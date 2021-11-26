В Татарстане нет запрета на посещение родителями утренников в детсадах – Минобразования региона

При посещении праздничных мероприятий жителей республики просят соблюдать антиковидные меры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минобразования Татарстана заявили, что в республике нет запрета на посещение родителями утренников в детских садах. Решения о проведения мероприятий с их участием принимаются заведующими каждого конкретного учреждения.

«Посещение детских утренников родителями возможно при условии соблюдения санитарных требований - термометрии на входе, обработку рук антисептиками, использование маски», - напомнили в ведомстве.