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Общество26 ноября 2021 14:37

Гектар, Норик, Минтимер и Россиана: какие еще необычные имена в Марий Эл давали детям в октябре 2021 года

Министерство внутренней политики Марий Эл огласило список самых необычных имен для детей в октябре 2021 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Такие данные приводит министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл.

Такие данные приводит министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, среди не самых необычных, а значит редких, имен среди мальчиков в октябре стали: Архип, Гавриил, Гектар, Гордей, Дамиан, Данияр, Елизар, Захар, Иоанн, Леонард, Минтимер, Норик, Ростислав и Серафим.

А список необычных имен для девочек в этот раз возглавили: Агата, Ариана, Аурелия, Афанасия, Есения, Зайнаб, Иделия, Илона, Мира, Оливия, Рада, Роксана, Россиана, Самина, Серафима, Стефания и Шукрона.

Такие данные приводит министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл.