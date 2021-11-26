Гектар, Норик, Минтимер и Россиана: какие еще необычные имена в Марий Эл давали детям в октябре 2021 года

Такие данные приводит министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, среди не самых необычных, а значит редких, имен среди мальчиков в октябре стали: Архип, Гавриил, Гектар, Гордей, Дамиан, Данияр, Елизар, Захар, Иоанн, Леонард, Минтимер, Норик, Ростислав и Серафим.

А список необычных имен для девочек в этот раз возглавили: Агата, Ариана, Аурелия, Афанасия, Есения, Зайнаб, Иделия, Илона, Мира, Оливия, Рада, Роксана, Россиана, Самина, Серафима, Стефания и Шукрона.

Такие данные приводит министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл.