В Москве силовики задержали экс-первого зам губернатора Ульяновской области

Подозреваемый занимал указанную должность с 2014 года по апрель 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-первый зам губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов стал фигурантом уголовного дела. Его задержали на территории Москвы, сообщает следственный комитет области.

- Есть намерение обратиться в суд с ходатайством о его аресте, - также отметили в ведомстве.

Все дело в том, что бывшего высокопоставленного чиновника заподозрили в хищении бюджетных денег. По версии следствия, Озернов, занимая указанную должность, использовал свое служебное положение и привлек к торгам по заключение госконтрактов на строительство подконтрольных ему бизнесменов. Последние, как утверждается, во время исполнения тендеров – с 2019 по 2021 года, подделав данные в проектно-сметной документации, увеличили стоимость стройматериалов и проводимых работ на сумму более 15 миллионов рублей.