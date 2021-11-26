Из казанской больницы выписали последних отравившихся метанолом студентов

Молодые люди чувствуют себя нормально. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 26 ноября, из казанской городской больницы №7 выписали последних отравившихся метанолом студентов. Информацию об этом «КП-Казань» подтвердили в Минздраве Татарстана.

Напомним, молодые люди отмечали день рождения в одном из коттеджей поселке Салмачи, перепутали бутылки с суррогатным алкоголем и «незамерзайкой». Добавив в стеклоомывающую жидкость ароматизаторы, они ее выпили. На следующий день было госпитализировано 15 человек. Одна из девушек скончалась.

Ранее мы писали, что в Казани задержали подпольного цеховика, который, по предварительным данным, и добавил в злополучную «незамерзайку» метанол.

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Каждый из них является звеном в цепочке по продаже контрафактного алкоголя. На них вышли благодаря показаниям молодых людей, которые посчитали, что отравились купленным с рук спиртным (подробности)