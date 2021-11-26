Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 12:21

Из казанской больницы выписали последних отравившихся метанолом студентов

После распития «незамерзайки» было госпитализировано 15 человек. Одна из девушек скончалась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодые люди чувствуют себя нормально.

Молодые люди чувствуют себя нормально.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 26 ноября, из казанской городской больницы №7 выписали последних отравившихся метанолом студентов. Информацию об этом «КП-Казань» подтвердили в Минздраве Татарстана.

Напомним, молодые люди отмечали день рождения в одном из коттеджей поселке Салмачи, перепутали бутылки с суррогатным алкоголем и «незамерзайкой». Добавив в стеклоомывающую жидкость ароматизаторы, они ее выпили. На следующий день было госпитализировано 15 человек. Одна из девушек скончалась.

Ранее мы писали, что в Казани задержали подпольного цеховика, который, по предварительным данным, и добавил в злополучную «незамерзайку» метанол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани после массового отравления студентов полицейские задержали четверых подозреваемых в продаже суррогата

Каждый из них является звеном в цепочке по продаже контрафактного алкоголя. На них вышли благодаря показаниям молодых людей, которые посчитали, что отравились купленным с рук спиртным (подробности)