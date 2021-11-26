Будут разыгрываться крупные суммы: инвесторы «Ак Барс Финанс» могут стать богаче, не выходя из дома

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«Инвестиционный марафон» - так назвала свою новую акцию компания «Ак Барс Финанс», которая является 100% дочерней компанией ПАО «Ак Барс Банк».

- Новые клиенты, заключившие договор брокерского обслуживания с 1 октября по 17 декабря 2021 года включительно, не только станут участниками розыгрыша крупных сумм, но и получат на свой инвестиционный счет гарантированный подарок - 500 рублей, - рассказали в «Ак Барс Финанс».

Но давайте обо всем по порядку. Объясняем, как можно получить дополнительный доход, не выходя из дома. Да, есть такая возможность. Так, стать участником «Инвестиционного марафона» «Ак Барс Финанс» можно, подав документы на открытие счета через мобильное приложение «Ак Барс Онлайн» или на сайте «Ак Барс Финанс». После этого будет необходимо зарегистрироваться как участник акции по ссылке.

За долгое время работы компания «Ак Барс Финанс» стала заметным участником фондового рынка. Наши профессионалы и наша экономическая стабильность - залог высокого уровня сервиса, в том числе и в плане управления частным капиталом. Мы рады предоставить начинающим инвесторам все условия для осуществления их финансовых ожиданий, - отметили в инвестиционной компании.

Итак, самые активные участники «Инвестиционного марафона» могут в итоге получить на свой инвестиционный счет дополнительно от 10 до 100 тысяч рублей! При этом деньги отдадут тому, у кого будет максимальный оборот по сделкам.

Например, чтобы претендовать на 10 тысяч сверху, нужно для начала пополнить свой инвестиционный счет хотя бы на 100 тысяч рублей, а после совершить биржевые сделки объемом минимум миллион рублей. А если пополнить счет уже на миллион и совершить сделки на сумму более 10 миллионов рублей, то смело можно рассчитывать на победу за приз в 100 тысяч рублей.

И это еще не всё. Первую категорию участников «Инвестиционного марафона», которые внесли на свой счет минимум 100 тысяч рублей, ждет гарантированный приз в виде возврата 25% от брокерской комиссии за сделки. Вторая же категория участников при зачислении на свой счет от миллиона рублей получит возврат 50% брокерской комиссии за сделки.

Отметим, что время еще есть - акция «Инвестиционный марафон» действует до 17 декабря 2021 года. Подробнее о ее условиях, проведении, выигрышах и порядке их получения можно узнать на сайте компании «Ак Барс Финанс».