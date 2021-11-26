COVID-19 подтвердился еще у 249 татарстанцев

Госпитализация накануне потребовалась 101 инфицированному. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на пятницу, 26 ноября, в Татарстане выявлено 37 057 случаев COVID-19, в том числе 249 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (129 человек). Госпитализация потребовалась 101 больному, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 30 728 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 215 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса сделали 1 995 481 местный житель, второй – 1 509 665.

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