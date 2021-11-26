В Казани трактор сбил женщину на «зебре»

Всего же 25 ноября в столице Татарстана произошло семь ДТП с пострадавшими. Фото: Иван СМИРНОВ

Утром в четверг, 25 ноября, напротив дома №14/83 по улице Шаляпина в Казани трактор сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Горожанка получила различные травмы и была госпитализирована.

Это – далеко не единственный наезд на пешехода, который произошел в городе накануне. Так, около 8:30 у дома №80 на улице Достоевского KIA сбила 27-летнюю девушку. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на «красный».

Немногим позже – в 11:50 – во дворе дома №31 по улице Габишева KIA сбила девятилетнего мальчика. Предварительно, легковушка не уступила дорогу ребенку.

Вечером, в 18:33 наезд на пешехода произошел у дома №51 на улице Адоратского. По предварительным данным, Opel не уступил дорогу и сбил 37-летнего мужчину.

Все пострадавшие пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

«За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 186 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – три столкновения транспортных средств и четыре наезда на пешехода. В результате три водителя, два пассажира и четыре пешехода получили травмы различной степени тяжести», - сообщают в ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.