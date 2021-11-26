Врачи Татарстана приглашают антипрививочников в «ковидные» госпитали

В Минздраве региона напоминают о важности вакцинации для здоровья людей и выработки коллективного иммунитета к вирусу. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Врачи Татарстана готовы организовать экскурсии в «красные зоны» «ковидных» госпиталей для тех, кто не хочет делать прививку от вируса. Об этом журналистам заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

В ведомстве напомнили о важности вакцинации для здоровья людей и выработки коллективного иммунитета от COVID-19.

По последним данным, в регионе первый компонент вакцины от инфекции сделали почти два миллиона человек, второй – 1,5 миллиона.

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