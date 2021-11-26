Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 9:44

Врачи Татарстана приглашают антипрививочников в «ковидные» госпитали

Экскурсии медики готовы устроить после получения соответствующих заявок
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Минздраве региона напоминают о важности вакцинации для здоровья людей и выработки коллективного иммунитета к вирусу. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Минздраве региона напоминают о важности вакцинации для здоровья людей и выработки коллективного иммунитета к вирусу. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Врачи Татарстана готовы организовать экскурсии в «красные зоны» «ковидных» госпиталей для тех, кто не хочет делать прививку от вируса. Об этом журналистам заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

В ведомстве напомнили о важности вакцинации для здоровья людей и выработки коллективного иммунитета от COVID-19.

По последним данным, в регионе первый компонент вакцины от инфекции сделали почти два миллиона человек, второй – 1,5 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Татарстана готов начать вакцинацию бездомных

Для прививки людям без определенного местожительства понадобиться только один документ (подробности)