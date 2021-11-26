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Происшествия26 ноября 2021 11:13

Житель Татарстана зашел на сайт знакомств и потерял более миллиона рублей

Несмотря на это, мужчина все еще продолжает общаться с теми, кто его обманул
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился 30-летний житель Зеленодольска и заявил, что он стал жертвой обмана. По словам мужчины, в поисках спутницы жизни он зашел на один из сайтов знакомств, где начал общаться с девушкой. В ходе переписки новая знакомая сообщила, что занимается инвестициями и тут же порекомендовала своего брата-«брокера».

Житель Зеленодольска связался с ним, пообщался и решил вложить деньги для участия в торгах на рынке ценных бумаг. Вот только, как его убедил «брокер», внесенных денег недостаточно. Тогда мужчина набрал кредитов и за месяц внес более одного миллиона рублей. А когда он захотел вывести эти деньги, то не смог. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой аферистов.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых, - сообщили в МВД Татарстана.

Интересно, что потерпевший до сих продолжает общаться с обманувшими его аферистами, которые до сих пор уговаривают его внести еще денег, чтоб увеличить свой доход от инвестиций.