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Общество26 ноября 2021 10:52

Формат, в котором на фоне COVID-19 в Татарстане пройдут новогодние елки, объявят в декабре

Роспотребнадзор республики обсудит этот вопрос после 10 числа первого зимнего месяца
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Специалисты будут оценивать текущую эпидситуацию.

Специалисты будут оценивать текущую эпидситуацию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Формат проведения различных массовых мероприятий зависит от уровня иммунизации населения Татарстана, в том числе и от гриппа. Последний, к слову, был обнаружен уже у 15 местных жителей, сообщила в эту пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина. При этом она напомнила, что вакцинацию от коронавируса и гриппа можно проводить одновременно. Особенно это актуально для людей старше 60 лет, так как эта категория наиболее уязвима.

Что же касается непосредственно новогодних елок и корпоративов, то тут, по словам Авдониной, говорить о формате их проведения пока рано. Тут специалисты Роспотребнадзора Татарстана должны оценить эпидситуацию и исходя из нее решить, например, можно ли будет пускать родителей на детские утренники.

Как отметила зам руководителя управления, к этому вопросу специалисты, скорее всего, вернутся после 10 декабря.