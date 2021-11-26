В Минздраве Татарстана объяснили, как получить QR-код после первого компонента вакцины

Фото: МУП «Метроэлектротранс

Стало известно, где татарстанцы, сделавший первый компонент вакцины от COVID-19, могут получить QR-код для пользования общественным транспортом. Так, выдавать его будут лишь в поликлиниках – тех, чья бригада делала прививки и тех, к которым человек относится по месту жительства.

«Житель приходит (в поликлинику – ред.), вакцинируется и ему должны выдать на месте этот электронный QR-код. Если же человек вакцинируется в мобильном пункте, там нельзя получить QR. Он должен идти в поликлинику по месту, где находится бригада, либо в свою по месту жительства. Мобильные бригады, которые выезжают на предприятия, тоже не выдают код», - заявил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Напомним, с 26 ноября ездить на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро региона могут не только полностью привитые граждане, но и те, кто сделал первый компонент вакцины, имеют медотвод от прививки или являются вакицнированными военнослужащими.

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