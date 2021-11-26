Врачи РКБ спасли беременную женщину с некрозом мимоматозного узла

Роды у женщины запланированы на январь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Перинатального центра РКБ спасли беременную жительницу Зеленодольска с некрозом миоматозного узла. Миому у женщины обнаружили еще в начале беременности, но тогда она не росла и опасности не представляла. Медики надеялись, что узел, как это обычно и бывает, рассосется после родов, но он начал увеличиваться.

«Зеленодольские врачи после обследования сразу же направили Машу в Перинатальный центр РКБ. Начался некроз мимоматозного узла. Машу с полным предлежанием плаценты поставили перед фактом - нужна операция, иначе не избежать трагедии. Медики боялись, что плацента отслоится от стенок матки и начнется кровотечение. А это смертельно опасно», - вспоминают в РКБ.

Во время операции наготове были детские реаниматологи, но их помощь не понадобилась – врачи смогли аккуратно удалить узел и сохранить беременность.

«Маша уже несколько дней дома с семьей. Ее Чудо должно появиться на свет в январе», - говорят в больнице.