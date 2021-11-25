Водителя, насмерть сбившего ребенка в Казани, отправили под домашний арест

Соответствующее решение вынес Кировский районный суд города. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 25 ноября, Кировский районный суд Казани отправил под домашний арест 65-летнего водителя водовоза, который накануне насмерть сбил второклассника. Напомним, ДТП произошло на перекрестке улиц Можайского и Горьковского шоссе. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора, когда на него наехал "КАМАЗ". Сразу после произошедшего, равно как и на суде, шофер заявлял, что не заметил мальчика.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Под домашним арестом он проведет ближайшие два месяца.