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Общество25 ноября 2021 16:52

Алгоритм присвоения QR-кодов людям с высоким титром антител в Чувашии работает бесперебойно

Пока, правда, только в тестовом режиме
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Механизм будет запущен после согласования с Минздравом и Роспотребнадзором России.

Механизм будет запущен после согласования с Минздравом и Роспотребнадзором России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытание алгоритма присвоения QR-кодов жителям Чувашии с высоким титром антител к COVID-19 прошло успешно. Система работает бесперебойно, завершили в Минздраве республики.

«После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором мы готовы как включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов», - заявил и. о. первого замглавы ведомства Алексей Кизилов.

Напомним, тестирования на антитела для получения QR-кода будут проводиться в двух лабораториях региона. Решение о выдаче сертификата, в свою очередь, будут принимать врачебные комиссии поликлиник.