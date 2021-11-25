Алгоритм присвоения QR-кодов людям с высоким титром антител в Чувашии работает бесперебойно

Механизм будет запущен после согласования с Минздравом и Роспотребнадзором России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытание алгоритма присвоения QR-кодов жителям Чувашии с высоким титром антител к COVID-19 прошло успешно. Система работает бесперебойно, завершили в Минздраве республики.

«После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором мы готовы как включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов», - заявил и. о. первого замглавы ведомства Алексей Кизилов.

Напомним, тестирования на антитела для получения QR-кода будут проводиться в двух лабораториях региона. Решение о выдаче сертификата, в свою очередь, будут принимать врачебные комиссии поликлиник.