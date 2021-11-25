Госсовет Татарстана предложит Госдуме сохранить должность президента

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за то, чтобы направить в Госдуму 18 правок к федеральному законопроекту о региональной власти. В них местные парламентарии среди прочего предлагают сохранить должность президента республики.

Напомним, что ранее депутаты Татарстана не поддержали документ, заявили, что он, по их мнению, нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

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Обсуждение состоялось 25 ноября (подробности)