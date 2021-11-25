В двух районах Казани начали утилизировать брошенные авто

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Кировском и Московском районах Казани начали утилизировать предположительно брошенные автомобили. Речь идет о тех машинах, которые долгое время стоят на одном месте.

В районной администрации объяснили, что после того, как к ним поступает сообщение о бесхозном авто, они вносят его в журнал учета. Спустя полгода комиссия отправляется по указанному адресу и составляет акт первичного осмотра. Через три дня на машине размещают требование о ее перемещении. Если еще через три дня ничего не изменилось, в ОВД направляется запрос о наличии собственника. В случаи отсутствия хозяина авто перемещается на стоянку.