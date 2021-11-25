Банк «Открытие» подарит зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках в честь любимых учителей

Банк «Открытие»

В акции «Лес рук», приуроченной ко Дню Учителя, с 5 по 24 октября приняли участие более 50 тысяч школьников и их родителей.

Банк «Открытие» опубликовал списки победителей акции «Лес рук» в поддержку родных школ и учителей. Наибольшее число голосов на сайте проекта получили средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171 «поднятая рука»), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021 «поднятая рука»).

Банк «Открытие» приступил к разработке проектов зеленых скверов в этих школах. Реализация утвержденных проектов запланирована на весну 2022 года.

В рамках акции за проекты озеленения проголосовало 50 821 школьников и их родителей. Помимо финансирования создания трех школьных скверов, банк «Открытие» планирует направить соответствующую числу голосов сумму (по 10 рублей за голос) в 508 210 рублей в фонд «Посади лес». Благодаря банку «Открытие» будет посажено более 300 новых деревьев.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.