В Ульяновске пункты выдачи заказов можно посещать без QR-кода

Ранее администрация Ульяновска огласила список мест, которые в городе нельзя посетить без QR-кода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее администрация Ульяновска огласила список мест, которые в городе нельзя посетить без QR-кода о вакцинации, перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе или медотводе от прививки.

Напомним, речь идет о концертных залах, салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, СПА-салонах, массажных салонах, солярии, бассейнах, фитнес-центров, гостиницах, хостелах, банях, саунах, аквапарках, торговых центрах и непродовольственных магазинах площадью более 150 квадратных метров.

Можно было бы к этому списку добавить еще и пункты выдачи заказов, но как оказалось ульяновцам, заказавшим товар через интернет, не нужно предъявлять QR-код, чтобы забрать его.

Дело в том, что в городе попросту нет таких пунктов, площадь которых превышала бы 150 квадратных метров. У них в распоряжении помещения максимум на 15-20 «квадратов». Это означает, что при входе туда QR-код не требуется, все пункты продолжают работать в штатном режиме.