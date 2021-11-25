Банк «Открытие»: треть россиян стали реже совершать спонтанные покупки из-за пандемии

Банк «Открытие»

70% россиян считают, что смотреть на скидки при покупке товаров в магазинах и офлайн - важный показатель финансовой грамотности. Треть россиян из-за пандемии стали реже совершать спонтанные покупки. Бюджет на шоппинг большинства наших сограждан составляет 5-10 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к шоппингу и «черным пятницам», проведенного банком «Открытие».

Россияне склонны подходить к шоппингу рационально и большинство из них планирует покупки перед посещением магазина. Так поступают 74% мужчин и 64% женщин. 49% мужчин и 38% представительниц прекрасного пола заявили, что предпочитают покупать только самое необходимое, без излишеств. При этом спонтанные покупки товаров, которые не являются жизненно необходимыми, предсказуемо чаще совершают женщины (44%), чем мужчины (31%). Женщины значительно чаще мужчин предпочитают посещать магазины в период скидок или акций – 71% против 57%. Кроме того, 28% мужчин и 21% женщин предпочитают покупать товары на иностранных сайтах, таких как AliExpress.

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в шоппинг россиян. 34% женщин и 30% мужчин стали реже совершать спонтанные покупки. 41% женщин и 28% мужчин теперь чаще заказывают одежду и обувь в интернет-магазинах. 26% женщин и 28% мужчин перестали ходить в крупные торговые центры. Не изменился шоппинг из-за коронавирусных ограничений у 28% россиян и 21% россиянок.

Стали тратить меньше денег на шоппинг из-за пандемии 39% мужчин и 51% женщин. У 51% мужчин и 41% женщин траты на эти цели не изменились. Стали тратить больше на шоппинг в эпоху ковида 10% мужчин и 8% женщин.

На спонтанные покупки товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в том числе по скидкам и в рамках акций 41% мужчин и 50% женщин готовы потратить не более 5 тысяч рублей в месяц; 19% мужчин и 21% женщин – от 5 до 10 тысяч рублей; 12% мужчин и 9% женщин – 10-15 тысяч рублей; 6% мужчин и 2% женщин – 15-30 тысяч рублей в месяц; 3% мужчин и 1% женщин – от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом 14% россиян и 12% россиянок заявили, что не считают расходы на шоппинг, а у 6% мужчин и 4% женщин на это вообще нет денег.

Большинство россиян (48% мужчин и 56% представительниц прекрасного пола) в равной степени предпочитают онлайн и офлайн-шоппинг. 32% мужчин и 28% женщин любят походы по магазинам. Покупки в интернет-магазинах предпочитают 20% мужчин и 16% женщин.

* Опрос проведен банком «Открытие» 15-22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.