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Происшествия25 ноября 2021 12:51

Житель Татарстана до смерти избил друга, который остался у него ночевать

Хозяину дома не понравилось поведение гостя
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина признал.

Свою вину мужчина признал.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в одном из домов села Слобода Черемуховая Новошешминского района было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По подозрению в преступлении задержан 42-летний ранее судимый хозяин жилища.

По версии следствия, пьяный потерпевший пришел домой к подозреваемому и остался ночевать. Ночью между мужчинами произошел конфликт, на почве того, что хозяину дома не понравилось поведение гостя. Он избил его, а на утро обнаружил, что друг скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину подозреваемый признал.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.