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Общество25 ноября 2021 12:28

Администрации районов Ульяновска будут переформатированы

Решение об упразднении принял мэр города Дмитрий Вавилин
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Мэр Ульяновска отметил, что сокращение штата не планируется, у сотрудников лишь изменятся должностные обязанности. Фото: facebook.com/d.vavilin

Мэр Ульяновска отметил, что сокращение штата не планируется, у сотрудников лишь изменятся должностные обязанности. Фото: facebook.com/d.vavilin

Районные администрации Ульяновска будут оптимизированы. Процесс будет проходить в два этапа и стартует 1 января будущего года, заявил на своей соцстранице мэр города Дмитрий Вавилин.

Так, четыре администрации районов Ульяновска лишаться статуса юридических лиц.. Их кадры, закупки и бухгалтерию начнут контролировать власти города.

Помимо этого, сотрудники администраций будут ответственными за ряд вопросов на местах, среди которых содержание территории, коммуникация с населением и работа со средним и малым бизнесом. Сокращение штата не планируется.