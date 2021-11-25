Татарстанец толкнул сожительницу, а она ударилась об стол и умерла

Свою вину мужчина признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летнего житель Альметьевска подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 24 ноября он выпивал со своей сожительницей в одной из квартир по улице Чернышевского. В какой-то момент женщина заявила, что расстается с ним, а он, в свою очередь, толкнул ее. Потерпевшая упала и ударилась головой об угол стола. От полученных травм она скончалась. Тело обнаружила дочь погибшей.

«Будучи допрошен, причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.