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Происшествия25 ноября 2021 12:14

Татарстанец толкнул сожительницу, а она ударилась об стол и умерла

Причиной конфликта стало то, что женщина решила разорвать их отношения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина признал

Свою вину мужчина признал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летнего житель Альметьевска подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 24 ноября он выпивал со своей сожительницей в одной из квартир по улице Чернышевского. В какой-то момент женщина заявила, что расстается с ним, а он, в свою очередь, толкнул ее. Потерпевшая упала и ударилась головой об угол стола. От полученных травм она скончалась. Тело обнаружила дочь погибшей.

«Будучи допрошен, причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.